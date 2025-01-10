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Китай

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Премьер-министр РФ М. Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года

Москва, 9 января /Синьхуа/ -- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщается в четверг на сайте правительства России.

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