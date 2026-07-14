Назван возможный источник вспышки «взрывной диареи» в США

Власти штата Мичиган заявили, что возможным источником вспышки циклоспороза — кишечной инфекции, сопровождающейся тяжелой, так называемой «взрывной» диареей, — могут быть салат-латук и другая листовая зелень, пишет обозреватель Бренда Гудман в статье для CNN.
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