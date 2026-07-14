Назван возможный источник вспышки «взрывной диареи» в США

Политика как она есть

Власти штата Мичиган заявили, что возможным источником вспышки циклоспороза — кишечной инфекции, сопровождающейся тяжелой, так называемой «взрывной» диареей, — могут быть салат-латук и другая листовая зелень, пишет обозреватель Бренда Гудман в статье для CNN.