´В Бобруйском районе есть все необходимое для успешного профессионального становления´. Об этом шел разговор с молодыми специ...

´В Бобруйском районе есть все необходимое для успешного профессионального становления´. Об этом шел разговор с молодыми специалистами ОАО ´Невский-Агро´В нашем районе продолжается практика взаимодействия представителей власти и молодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии