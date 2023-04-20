«Ъ»: «Газпром» призвал либерализовать газовые цены на внутреннем рынке

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Госсовета по энергетике от 30 марта, российская госкорпорация «Газпром» предлагает начать либерализацию цен — вводить свободные цены — на газ для промышленных потребителей на внутреннем рынке.