Мощные взрывы в Одесской области повредили объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден на территории Белгород-Днестровского района Одесской области. Такое заявление сделала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк, пишет РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.
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