ТЭ33А – казахский лицензионный тепловоз

Появление в Казахстане лицензионного тепловоза ТЭ33А было крайней необходимостью. Со временем эта адаптированная для местного региона американская техника получила широкую географию поставок в соседние страны.
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