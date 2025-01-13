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В Астраханской области будут возрождать автокросс

В Астраханской области будут возрождать автокросс

Среди первоочередных целей организаторы ставят себе задачу найти инвесторов и параллельно собрать команду из пилотов, механиков и спортивных администраторов, которые будут конкурировать с командами из других регионов, а со временем готовить к большим стартам новые поколения мастеров.

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