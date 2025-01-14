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Царьград

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Мигрант-тракторист играл в догонялки с сотрудниками ДПС в Красногорске

Мигрант-тракторист играл в догонялки с сотрудниками ДПС в Красногорске

Погоня произошла в ЖК «Спутник».В городском округе Красногорск сотрудники ДПС устроили погоню за трактором.

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