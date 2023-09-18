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Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ

Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу контрнаступления ВСУ. В разговоре с американской телекомпанией СBS он признался, что ситуация сложилась тяжелая Украинский лидер отметил, что продвижение украинской армии идет очень медленно.

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