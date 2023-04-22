Во Франции пригрозили оставить Каннский фестиваль без света

Объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозило оставить Каннский фестиваль и другие крупные мероприятия без света из-за политики президента страны Эммануэля Макрона.
Объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозило оставить Каннский фестиваль и другие крупные мероприятия без света из-за политики президента страны Эммануэля Макрона.
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