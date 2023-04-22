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Во Франции пригрозили оставить Каннский фестиваль без света

Во Франции пригрозили оставить Каннский фестиваль без света

Объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозило оставить Каннский фестиваль и другие крупные мероприятия без света из-за политики президента страны Эммануэля Макрона.

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