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Почему евреи Российской империи были самыми бедными в мире?

Почему евреи Российской империи были самыми бедными в мире?

Традиция ограничивать права евреев на законодательном уровне появилась еще в период античности. В дальнейшем эту практику продолжили средневековые правители, дополнившие римские собственными ограничениями.

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Комментарии
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виктор школин
Евреев в России вообще не должно быть
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1 д.
Александр Т
Их (еврейцев) как крыс вывести очень очень трудно.
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1 д.

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