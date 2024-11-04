Почему евреи Российской империи были самыми бедными в мире?

Традиция ограничивать права евреев на законодательном уровне появилась еще в период античности. В дальнейшем эту практику продолжили средневековые правители, дополнившие римские собственными ограничениями.
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