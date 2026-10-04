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BYD Qin MAX: китайский седан-гигант с 238 л.с. и запасом хода 2370 км за 130 тыс. юаней — почему он разлетается как горячие пирожки

BYD Qin MAX: китайский седан-гигант с 238 л.с. и запасом хода 2370 км за 130 тыс. юаней — почему он разлетается как горячие пирожки

Представьте себе седан, который по габаритам соперничает с легендарной Toyota Camry, но с электрической душой и гибридной мощностью.

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