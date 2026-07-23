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Царьград

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Haber7 сообщил о находке пропавшего в гробу на кладбище в Турции

Haber7 сообщил о находке пропавшего в гробу на кладбище в Турции

В Турции 58-летнего мужчину, считавшегося пропавшим, нашли живым в пустом гробу на кладбище. Родственники обратились в полицию после его исчезновения, и впоследствии его обнаружили в здании с ритуальными принадлежностями.

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