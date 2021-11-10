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«Парадоксальный невроз»: Мясников напугал россиян тяжелой побочкой, возникающей после визита к дантисту

«Парадоксальный невроз»: Мясников напугал россиян тяжелой побочкой, возникающей после визита к дантисту

Пациенты, принимающие бисфосфанаты, должны обязательно предупреждать об этом своего стоматолога. Иначе при хирургическом вмешательстве возможны опасные последствия, предостерег зрителей телеведущий и главврач больницы № 71 Москвы Александр Мясников.

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