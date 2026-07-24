Судан: По меньшей мере 15 человек были убиты и еще семь получили ранения в районе Бурбур, к югу от Эль-Обейда в штате Северный Кордофан, 24 июля в результате атаки беспилотника Сил быстрой поддержки (RSF).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии