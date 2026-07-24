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Контрафронт

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Судан: По меньшей мере 15 человек были убиты и еще семь получили ранения в районе Бурбур, к югу от...

Судан: По меньшей мере 15 человек были убиты и еще семь получили ранения в районе Бурбур, к югу от Эль-Обейда в штате Северный Кордофан, 24 июля в результате атаки беспилотника Сил быстрой поддержки (RSF).

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