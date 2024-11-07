Президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества сообщил о том, что Венгрия и Украина не стали подписывать двустороннее соглашение о безопасности из-за отсутствия пунктов о поддержке Киева в НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии