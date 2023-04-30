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ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, спасение «Спартака» и недовольство «Ростова» судейством, покер Малкома, Непомнящий и Лижэнь проведут тай-брейк и другие новости

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, спасение «Спартака» и недовольство «Ростова» судейством, покер Малкома, Непомнящий и Лижэнь проведут тай-брейк и другие новости

1. ЦСКА выиграл Кубок Гагарина второй год подряд, одолев «Ак Барс» в 7-м матче серии – 3:2. Армейцы повторили рекорд казанцев по числу титулов, а Сергей Федоров выиграл трофей в обоих сезонах в качестве тренера ЦСКА.

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