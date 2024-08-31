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Употребление большого количества соли может привести к рассеянному склерозу из-за повышенного содержания белка в рационе

Употребление большого количества соли может привести к рассеянному склерозу из-за повышенного содержания белка в рационе

Исследователи из Йельского университета (Yale) обнаружили, что повышенный уровень белка PRDM1-S, вызванный высоким потреблением соли, может привести к развитию аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз.

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