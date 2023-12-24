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На дне Черного моря протекает полноводная река. Она в 3 раза больше Волги, здесь есть водопады и берега

На дне Черного моря протекает полноводная река. Она в 3 раза больше Волги, здесь есть водопады и берега

Океанологи давно знали о наличии подводных течений в Черном море, но лишь несколько лет назад они с удивлением обнаружили, что одно из этих потоков на глубине существенно отличается от привычных образцов.

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Комментарии
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AK
Antanas Kuzminskis
Любопытный феномен.👍👍👍👍👍.
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13 час.
Максим Маркин
Вот бы фильм кто снял - про затопление Черного моря, не так давно же было, даже письменные источники есть ..
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13 час.
ДБ
Дмитрий Боев
Это только студия Довженко. Опосля всего...
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12 час.

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