На дне Черного моря протекает полноводная река. Она в 3 раза больше Волги, здесь есть водопады и берега

Океанологи давно знали о наличии подводных течений в Черном море, но лишь несколько лет назад они с удивлением обнаружили, что одно из этих потоков на глубине существенно отличается от привычных образцов.
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