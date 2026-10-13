"Я со своей страной": Розенбаум призвал неопределившихся артистов к честности

Народный артист России Александр Розенбаум высказался об исполнителях, которые продолжают выступать в России, но публично не заявляют о гражданской позиции.
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