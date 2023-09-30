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Игорь Ларионов: у Гуски подозрение на сотрясение мозга

Игорь Ларионов: у Гуски подозрение на сотрясение мозга

Вратарь «Торпедо» получил травму в матче с «Сочи».Вратарь «Торпедо» получил травму в матче с «Сочи».Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос о серьёзности травмы словацкого голкипера Адама Гуски в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи».

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