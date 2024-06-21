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«Единая Россия» внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

«Единая Россия» внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Разработать его Президент поручил партии вместе с Правительством на ПМЭФ. Законопроект будет рассмотрен Госдумой на следующей неделе.

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Комментарии
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Секушин Леонид
Какой огромный ущерб нанесли эти держиморды экономике страны! Выдавили квалифицированных специалистов с рынка труда, прервали связь поколений, расширили теневой рынок рабочей силы! Ну что, много сэкономили? Во власти одни лизуны-подпёрдыши! С такими силуановыми-наебулиными никаких врагов не надо!
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4 час.
Владимир Тихомиров
Принципиальные то какие! А,вроди,не так давно никак противились индексации для работающих(по причине нищеты) из последних сил пенсионеров. А вообще-то, чья же это партия? Неужто есть неадекватны,которые за них голосуют?
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4 час.
владимир рябченко
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