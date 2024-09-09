В Липецкой области полицейские пришли на помощь водителю грузового автомобиля

«Сотрудники Краснинского отделения полиции МО МВД России «Лебедянский» старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции Николай Юшин и инспектор по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Алёна Жеребцова своевременно оказали водителю доврачебную помощь и передали медикам.
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