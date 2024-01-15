Сегодня плановые отключения света коснутся Астрахани и пяти поселений

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 18:00. В понедельник, 15 января, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 23 улицы, переулка и проезда в Заболдинском районе РЭС (с 09:00 до 18:00, с 09:30 до 17:30); Ахтубинский район – с.