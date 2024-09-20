Ситуация в Курской области: Обзор боевых действий на 20 сентября 2024 года

На сегодняшний день, 20 сентября, обстановка в Курской области остается напряженной. Бои в приграничных районах России продолжаются, о чем свидетельствуют сообщения военных блогеров и официальные данные Минобороны России.
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