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Россия обсудит атаку ВСУ по Донецку на Совбезе ООН 22 января

Россия обсудит атаку ВСУ по Донецку на Совбезе ООН 22 января

Террористическая атака вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке должна стать одним из предметов обсуждения запрошенного российской стороной на 22 января заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западного вооружения Киеву.

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