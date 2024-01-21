Россия обсудит атаку ВСУ по Донецку на Совбезе ООН 22 января

Террористическая атака вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке должна стать одним из предметов обсуждения запрошенного российской стороной на 22 января заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западного вооружения Киеву.
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