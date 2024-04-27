Удастся ли нашему арсеналу РЭБ превратить неприятельский дрон в бесполезную игрушку

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали неотъемлемой частью спецоперации. За последние 3 месяца наш дроновый парк на ответственных участках линии боевого соприкосновения стал в два раза многочисленнее.
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