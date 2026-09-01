Центробанк РФ: ситуация на топливном рынке России в сентябре будет непонятной

Она и сегодня для многих автомобилистов, мягко говоря, не самая понятная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Алиев считает, чт...
- Украинский посол ...
- Трамп: только уни...
Центробанк оказывается кроме инфляции и ставок ещё и топливом занимается! Это ни есть хорошо, куда не влезет Эльвира Сахитзадовна, везде хрень получается.