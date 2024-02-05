Синоптик Вильфанд: в Москву придет «сыктывкарский январь» 8 и 9 февраля

Ближе к выходным в Москве заметно похолодает. Температура будет ниже нормы на шесть-семь градусов, что характерно для январской погоды в Сыктывкаре, сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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