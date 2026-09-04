📷❗️Специалистами ОАО «АГАТ-СИСТЕМ», входящего в структуру Госкомвоенпрома Республики Беларусь, проведена глубокая модернизация зарядного устройства ЗУ1-Р-181, предназначенного для обслуживания аккумуляторных блоков носимых радиостанций Р-181-5НУ и Р-181-5НКВ.
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