Суперлига Греции. ПАОК Чалова и Оздоева примет АЕК в 20:00, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире

Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало трансляции в 20:00 мск. Прокомментирует Эльвин Керимов. У команды Чалова и Оздоева три победы и два поражения в пяти турах плей-офф Суперлиги Греции, она идет третьей, АЕК потерпел поражения во всех пяти матчах и занимает четвертое место.