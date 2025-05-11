НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Суперлига Греции. ПАОК Чалова и Оздоева примет АЕК в 20:00, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире

Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало трансляции в 20:00 мск. Прокомментирует Эльвин Керимов. У команды Чалова и Оздоева три победы и два поражения в пяти турах плей-офф Суперлиги Греции, она идет третьей, АЕК потерпел поражения во всех пяти матчах и занимает четвертое место.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх