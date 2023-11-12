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Русская весна

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У Украины нет шансов без помощи Запада — немецкая пресса

У Украины нет шансов без помощи Запада — немецкая пресса

Без помощи Запада Украине грозит национальное банкротство в течение нескольких месяцев, однако в Брюсселе нет ощущения срочности и спешки, пишет Handelsblatt.

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