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Культуромания

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Выставка «Передвижники 2.0» Новгородского музея-заповедника собрала почти 22 тысячи посетителей

Выставка «Передвижники 2.0» Новгородского музея-заповедника собрала почти 22 тысячи посетителей

Новгородский музей-заповедник подвел итоги выставки «Передвижники 2.0». За три с половиной месяца ее посетили почти 22 000 человек — больше, чем музей изобразительных искусств принял за весь прошлый год.

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