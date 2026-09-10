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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хит» все еще могут подписать Гэйба Винсента или рассмотреть вариант с Д’Анджело Расселлом

«Хит» определились с составом на сезон-2026/27, однако 15-е место в ростере все еще может быть заполнено, скорее всего, защитником.

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