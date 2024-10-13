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Царьград

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Известный актёр из Петербурга упал в обморок на сцене: Чабан рассказал, что произошло

Известный актёр из Петербурга упал в обморок на сцене: Чабан рассказал, что произошло

Вечером 12 октября во время спектакля "Три сестры" в театре имени Ленсовета произошло неожиданное событие — актёр Григорий Чабан, исполнявший роль барона Тузенбаха, потерял сознание прямо на сцене.

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