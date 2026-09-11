В Германии мужчина пришел в полицию за ключами от машины и узнал, что в розыске

В Германии 44-летний гражданин Болгарии пришел в отделение полиции, чтобы забрать ключ от автомобиля, но во время проверки выяснилось, что мужчину разыскивают, пишет Meinestadt.
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