Совфед одобрил закон о запрете пользоваться смартфонами в зоне СВО

За использование смартфонов и планшетов с выходом в интернет в зоне СВО командиры смогут отправить военнослужащих под арест на срок до десяти суток, но только в случае, если их использование не требовалось для выполнения боевых задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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