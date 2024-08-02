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Парламентская газета

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Совфед одобрил закон о запрете пользоваться смартфонами в зоне СВО

Совфед одобрил закон о запрете пользоваться смартфонами в зоне СВО

За использование смартфонов и планшетов с выходом в интернет в зоне СВО командиры смогут отправить военнослужащих под арест на срок до десяти суток, но только в случае, если их использование не требовалось для выполнения боевых задач.

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