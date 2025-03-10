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Акция протеста польских националистов прошла на границе с ФРГ

Акция протеста польских националистов прошла на границе с ФРГ

Акция протеста польских националистов прошла на границе с ФРГ Евгения КомароваНационалисты Польши организовали акцию на границе с ФРГ, заблокировав переход между Франкфуртом-на-Одере и Слубицами.

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