Страна и люди
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Страна и люди

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Как в США зарабатывают на теслах по 1000 долларов за ночь

Как в США зарабатывают на теслах по 1000 долларов за ночь

Новая мода в США — воровство медных кабелей на станциях зарядки электромобилей. Станции стоят без охраны, поэтому мелкий криминальный элемент может безнаказанно срезать с них толстые медные заправочные «шланги».

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