Верным курсом идёт товарищ коммунист! Может курсы открыть, как при скромных доходах иметь в сумке прибамбасов на 700 тыщ.
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- ИК Друзья, единомышл...
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