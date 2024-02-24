Театр абсурда
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Театр абсурда

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Польша сыграет за Россию. Путин и Си берут Варшаву в оборот

Польша сыграет за Россию. Путин и Си берут Варшаву в оборот

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  В феврале 2022 года, Александр Лукашенко подтвердил наши предположения о том, что в 2014 году в Шумерии организовали переворот не только для того, чтобы оторвать её от России и создать проект дестабилизации возле российских границ, но и для того, чтобы помешать китайцам запустить одну из веток торгового коридора - через Россию и далее через Восточную Европу к Нидерландам, Германии, Франции и берегам Атлантики.

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Т
Тамара
Дай-то Бог!!!
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