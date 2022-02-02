Экс-глава МИД Польши раскритиковал ФРГ из-за отказа поставлять оружие Украине

Бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в статье для журнала Der Spiegel раскритиковал ФРГ за отказ поставлять вооружение на Украину, потребовав от Германии изменить позицию и восстановить «пошатнувшееся доверие к себе».