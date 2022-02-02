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Экс-глава МИД Польши раскритиковал ФРГ из-за отказа поставлять оружие Украине

Экс-глава МИД Польши раскритиковал ФРГ из-за отказа поставлять оружие Украине

Бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в статье для журнала Der Spiegel раскритиковал ФРГ за отказ поставлять вооружение на Украину, потребовав от Германии изменить позицию и восстановить «пошатнувшееся доверие к себе».

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