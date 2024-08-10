Харизма Овнов будет на пике, а Стрельцов ждут приключения в любви: гороскоп на неделю Ольга ВайленкоНа предстоящей неделе с 12 по 18 августа 2024 года звезды обещают каждому из знаков зодиака уникальные возможности и испытания.