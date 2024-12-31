В новогоднюю ночь в Петербурге будут работать 90 дополнительных туалетов

Некоторые из них будут открыты с 31 декабря по 8 января В Северной столице ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в преддверие праздников установил 90 дополнительных туалетов, которые будут работать круглосуточно, некоторые из них в течение всех новогодних праздников.
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