В новогоднюю ночь в Петербурге будут работать 90 дополнительных туалетов

Некоторые из них будут открыты с 31 декабря по 8 января В Северной столице ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в преддверие праздников установил 90 дополнительных туалетов, которые будут работать круглосуточно, некоторые из них в течение всех новогодних праздников.