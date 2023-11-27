Черно-белый маникюр френч: модные идеи

Красота женских рук во многом зависит от их ухоженности. Недостаточная увлажненность кожи влияет на наличие возрастных морщин, работа в перчатках предотвращает быстрый естественный износ кожи рук, а поддержание маникюра и содержание ноготков в чистоте и надлежащем эстетичном виде облагораживает ….
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