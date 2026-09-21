Сопредседатель АдГ Вайдель: поражение ХДС в Мекленбурге стало поркой для Мерца

Поражение партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) на выборах в парламент немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания стало «поркой» для канцлера Германии Фридриха Мерца, который возглавляет данное политическое объединение.
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