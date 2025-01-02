Путин назвал хореографа Юрия Григоровича гордостью русского балета

Советский и российский хореограф Юрий Григорович является гордостью русского балета. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую направил президент России Владимир Путин по случаю дня рождения балетмейстера.
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