Буферная зона — вся Украина! Россия готова зайти настолько далеко, что испугались даже в США

Bogdan Stupin

Уж коль в Киеве не нашлось и не находится способных "вспомнить" о прос...анной возможности создать вполне прилично живущую Украину на базе Минских соглашений, то на что еще могла бы надеяться Россия СЕГОДНЯ? Разве что - только на себя. А "буферная зона" в размере полетных расстояний для снарядов современной ствольной и реактивной артиллерии, не говоря уж о дронах, - смеху подобна.