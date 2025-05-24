Изображение сгенерировано ИИ Автор: Антон Трофимов Россия расширила окно возможностей для переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Буферная зона — вся Украина! Россия готова зайти настолько далеко, что испугались даже в США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Какая буферная зона? Просто отменить Искусственное образование на русских землях. Укрохрюки уничтожают, грабят руское наследие. Придуманная национальность, ничего своего.
Ответить
14 час.
Надежда
Нечего НАТО делать у границ России и ТОЧКА!((
Ответить
12 час.
Bogdan Stupin
Уж коль в Киеве не нашлось и не находится способных "вспомнить" о прос...анной возможности создать вполне прилично живущую Украину на базе Минских соглашений, то на что еще могла бы надеяться Россия СЕГОДНЯ? Разве что - только на себя. А "буферная зона" в размере полетных расстояний для снарядов современной ствольной и реактивной артиллерии, не говоря уж о дронах, - смеху подобна.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии