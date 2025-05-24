Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Синельников
    интересно, откуда у школ 500тыс рублей? с родителей и учащихся будут требовать?Взялись обучать д...
  • Владимир Елкин
    Побольше в России бы таких Аксёновых и Бастрыкиных! Особенно во власти!«В команде Бастры...
  • Людмила Феденюк
    Отец участник ВОВ,я помню когда собирались офицеры,то первый тост был гза Сталина и пили стоя.Политработник и книг,тр...80 лет одному тосту

Буферная зона — вся Украина! Россия готова зайти настолько далеко, что испугались даже в США

Буферная зона — вся Украина! Россия готова зайти настолько далеко, что испугались даже в США

Изображение сгенерировано ИИ Автор: Антон Трофимов Россия расширила окно возможностей для переговоров по мирному урегулированию на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Какая буферная зона? Просто отменить Искусственное образование на русских землях. Укрохрюки уничтожают, грабят руское наследие. Придуманная национальность, ничего своего.
Ответить
14 час.
Надежда
Нечего НАТО делать у границ России и ТОЧКА!((
Ответить
12 час.
Bogdan Stupin
Уж коль в Киеве не нашлось и не находится способных &quot;вспомнить&quot; о прос...анной возможности создать вполне прилично живущую Украину на базе Минских соглашений, то на что еще могла бы надеяться Россия СЕГОДНЯ? Разве что - только на себя. А &quot;буферная зона&quot; в размере полетных расстояний для снарядов современной ствольной и реактивной артиллерии, не говоря уж о дронах, - смеху подобна.
Ответить
9 час.
наверх