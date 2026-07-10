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ИБ-эксперт Алабин указал на проблему использования личных данных в паролях

ИБ-эксперт Алабин указал на проблему использования личных данных в паролях

Создание надежного пароля — важная часть обеспечения безопасности личных данных в интернете. Однако многие продолжают использовать простые и легко угадываемые комбинации, которые могут привести к взлому аккаунтов.

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