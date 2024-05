Старт Rogue Prince of Persia, запрет на завещание аккаунтов Steam, Лидия в Tekken 8…

Тестовый билд шутера Deadlock слили в Сеть, The Rogue Prince of Persia вышла в ранний доступ, Steam запрещает передавать аккаунты по наследству, продажи консолей в России растут, HD-2D-ремейк Dragon Quest напоминает о себе (и кажется подрос в масштабах), инсайдеры уверены в разрабратываемых ремейках Resident Evil Zero и Code: Veronica, вышел геймплейный трейлер Лидии из Tekken 8.